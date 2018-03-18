Владимир Путин лидирует в регионах ПФО

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первые результаты подсчета голосов в регионах Приволжского федерального округа выявили тройку лидеров президентской гонки - это Владимир Путин, Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Эксперты сходятся во мнении, что избирательная кампания в этом году прошла максимально открыто.

Тройка лидеров

Избирательные комиссии в некоторых регионах ПФО обработали более 70% бюллетеней. По итогам обработки 79,25% протоколов в Оренбургской области лидирует Владимир Путин.

"У Владимира Путина 72,84% голосов, 15,69% у Павла Грудинина, у Владимира Жириновского - 6,76%, у Ксении Собчак - 1,1%, остальные кандидаты набрали менее 1% голосов", - сказал ТАСС представитель облизбиркома.

В Пермском крае после обработки 79% протоколов Владимир Путин лидирует еще с большим отрывом - 75,33%. Вторую строчку занимает, Павел Грудинин, набравший 10,60%, за ним идёт Владимир Жириновский с 6,91% голосов. Ксения Собчак набрала в Прикамье 2,16% голосов, Григорий Явлинский - 1,27%, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин - менее 1%. На данный момент показатель явки в регионе составляет 66,62%.

Примерно такая же ситуация в Удмуртии, где обработано 69,19% протоколов. Лидирует Владимир Путин - 76,11% голосов, на втором месте Павел Грудинин - 11,16%, на третьем Владимир Жириновский - 6,82%. Явка в регионе составляет около 63%. По словам первого вице-спикера Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева, в республике есть территории, где явка выше 2012 года. "Несмотря на эту погоду, которая по сравнению с другими территориями очень неблагоприятная - практически весь день был снег - люди активно шли, принимали участие", - сказал Невоструев.

Владимир Путин, Павел Грудинин и Владимир Жириновский также составляют тройку лидеров в Саратовской области, Башкирии, Пензенской и Самарской областях.

Прозрачность и доступность

Эксперты отмечают, что президентские выборы 2018 года были максимально прозрачными.

"Особенностью этой избирательной кампании я бы назвал абсолютную открытость, абсолютную легитимность, четкое соблюдение закона. То, что не зафиксировано никаких значительных нарушений, да и незначительных в общем тоже, говорит о том, что работа была организована правильным образом", - прокомментировал итоги выборов в эфире телеканала "Россия 24 Самара" врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам председателя Общественной палаты Пермского края Дмитрия Красильникова, грубых нарушений избирательного законодательства в регионе зафиксировано не было. "Наш ситуационный центр отсматривает все социальные сети, телеграм-каналы, информацию на карте нарушений, вся эта информация перепроверяется, нарушений не выявлено. Пермский край традиционно выглядит очень достойно, потому что этому предшествовала огромная информационная работа, одной из частей которой стало как раз формирование пула общественных наблюдателей, они по большей части представлены молодежью - 60% от общего числа", - сказал Красильников.

Координатор корпуса "За чистые выборы" в Пензенской области Андрей Глухов считает, что выборы в регионе прошли в целом очень спокойно. "Скорее всего, показал свой результат профессионализм наблюдателей", - сказал Глухов ТАСС.

Помимо этого, в ряде регионов, таких как Нижегородская область, выросла доступность избирательных участков.

"Были нарекания в предыдущие кампании избирательные, именно о том, что избирательные участки находятся на вторых, третьих этажах. <…> Сегодня практически 100% избирательных участков находится на первом этаже. Вторая задача - это пандусы, если нет возможности пандуса, должны быть настилы, это обязательно дежурство волонтеров. <…> Здесь мы не увидели нарушений и в мониторинге практически при приемке избирательных участков на это обращали внимание, и сегодня на каких участках я была, не прозвучало жалоб ни от общественных наблюдателей, ни от самих избирателей", - сказала журналистам уполномоченный по правам человека по Нижегородской области Надежда Отделкина.