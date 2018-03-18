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Путин: у Москвы нет отравляющих средств, о которых заявляет Лондон

Политика
18 марта, 23:35 дата обновления: 18 марта, 23:55 UTC+3

Президент также заявил, что Россия готова принять участие в расследовании дела Скрипаля

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин узнал о деле Сергея Скрипаля из СМИ, заявил, что у России нет таких отравляющих средств.

"Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации и первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать, - сказал он. - У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей".

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Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

Президент добавил, что Россия была первой страной, которая избавилась от химического оружия в отличии от партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств не сдержали. "Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, и готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим", - подчеркнул он. При этом глава государства заявил, что не снимает с повестки дня возможность совместной работы.

По мнению российского лидера, в целом сложившаяся ситуация для любого здравомыслящего человека "является полной чушью". Путин заявил, что, по его мнению, это нонсенс, "чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу". "Это немыслимо", - сказал он.

Тем не менее, несмотря на сложности, президент заявил о готовности к продолжению совместной работы с западными партнерами, к "обсуждению любых вопросов и преодолению любых трудностей".

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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