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Явлинский считает, что выборы президента РФ не были похожи на настоящие

Политика
18 марта, 23:37 дата обновления: 19 марта, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Лидер партии "Яблоко" пояснил, что главной целью участия в выборах было "потребовать перемен" и "заставить изменить политику"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что выборы "не были похожи на настоящие". Об этом говорится в его официальном заявлении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Мы прекрасно понимали, что эта процедура мало похожа на настоящие выборы: непропорциональное освещение в СМИ, спойлеры, административное давление", - утверждается в документе. Лидер партии пояснил, что главной целью участия в выборах было "потребовать перемен" и "заставить изменить политику".

Явлинский считает, что партия "Яблоко" провела прекрасную предвыборную кампанию. "Мы провели прекрасную кампанию: я видел тысячи молодых людей, которые поверили в иное будущее. Я по-настоящему рад, что со многими из них - тех, кто собирал подписи, агитировал, поддерживал нас, - мне удалось пообщаться лично", - указывается в заявлении.

Явлинский также выразил сожаление в связи с тем, что в тот момент, когда "Яблоко" "предлагало альтернативу", "другие кандидаты устраивали скандалы, хайп и дешевое шоу". О каких политиках идет речь, Явлинский не уточнил.

Он также отказался отвечать на вопрос журналистов о том, признает ли он итоги выборов. "А я их еще не знаю", - сказал Явлинский.

Первые результаты

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. В 21:00 мск избирательные участки по всей стране завершили свою работу.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,01% после обработки 50,08% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 13,39% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,42%. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,82%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Борис Титов (Партия роста) с 0,65% у каждого, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз" - 0,63%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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