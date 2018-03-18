Путин считает смешным предположения о возвращении на президентский пост в 2030 году

МОСКВА, 18 марта./ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает смешным предположение о том, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году.

"То, что вы говорите, немного смешно, - сказал 65-летний Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. - Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!".

По результатам предварительных подсчетов Путин лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента РФ с поддержкой 75,5% избирателей.

Конституция РФ запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд. Соответственно Путин, который является действующим президентом с 2012 года, после стартующего 7 мая следующего президентского мандата не сможет снова претендовать на высший государственный пост. Теоретически, пропустив после этого один президентский срок с 2024 по 2030, он снова будет иметь право баллотироваться.

В выборах принимали участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").