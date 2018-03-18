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Жириновский считает, что отношения РФ с Великобританией будут ухудшаться

Политика
18 марта, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По мнению лидера ЛДПР, Великобритания планирует извлечь выгоду из скандала вокруг ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский считает, что отношения России и Великобритании будут ухудшаться на фоне скандала, развернувшегося вокруг ситуации с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в воскресенье он заявил на пресс-конференции ТАСС в рамках онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

"Ухудшаться будут отношения [с Великобританией], потому что они должны на чем-то зарабатывать. Самый легкий заработок - война", - ответил он на вопрос журналистов, как он оценивает дальнейшее развитие отношений с этой страной.

Об отравлении в Солсбери

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

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Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. В субботу в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
Санкт-Петербург Дело Сергея Скрипаля
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