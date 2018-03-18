Полтавченко: высокая явка на выборах в Петербурге является заслугой жителей города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал высокую явку на состоявшихся 18 марта выборах президента России заслугой жителей города.

"Я думаю, что это в первую очередь заслуга петербуржцев. Не скрою, и я лично не раз призывал идти на выборы наших сограждан, наших земляков и сделать свой выбор. Но понимаете, как бы кто не призывал, если у людей нет желания прийти и сделать свой выбор самому, то они бы просто не пришли", - сказал Полтавченко, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщалось ранее, по последним данным городского избиркома, на избирательные участки в Петербурге пришли 64,49% местных избирателей. На президентских выборах 2012 года в Петербурге была зафиксирована явка около 62%.

В Петербурге в воскресенье с 8:00 мск до 20:00 мск работал 1931 избирательный участок, из них 1880 постоянных и 51 временный, в том числе 44 - в медицинских учреждениях, три - на вокзалах и в аэропорту, один - для лиц без определенного места жительства и три - в следственных изоляторах. Всего в Петербурге зарегистрированы 3,519 млн избирателей.