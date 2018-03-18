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Жириновский недоволен своим результатом на выборах президента РФ

Политика
18 марта, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По предварительным данным, кандидат в президенты занимает третье место

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты от партии ЛДПР и ее лидер Владимир Жириновский заявил, что недоволен своим результатом на выборах главы государства, где он, по предварительным данным, занимает третье место.

"Я оцениваю состоявшиеся выборы также отрицательно, как и все последние за 30 лет. Нет равных условий для всех кандидатов", - заявил он журналистам в воскресенье, подводя итоги кампании.

По словам Жириновского, "спортсмены и артисты все [были] за одного кандидата, условия ведения кампании неравные, все скандалы были спровоцированы специально".

"Такие результаты никого не радуют", - сказал он.

Лидер ЛДПР также утверждает, что по всей стране были нарушения на выборах, связанные с вбросами избирательных бюллетеней.

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