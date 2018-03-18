Путин поделился с журналистами своей главной эмоцией по результатам выборов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что главная эмоция, которую он испытывает по итогам дня голосования, - это благодарность избирателям. Об этом он сообщил журналистам.

"Главная эмоция - благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать - вся моя большая расширенная команда и я, ваш покорный слуга, так же наряженно, но с большим результатом, чем до сих пор", - сказал российский лидер.

Путин выразил уверенность, что у России есть все шансы добиться конкретных больших результатов.