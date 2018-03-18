Матвиенко: на выборах зафиксировано наименьшее количество нарушений

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выборная кампания 2018 года отличается от предыдущих наименьшим количеством нарушений. Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

"Эта кампания отличается тем, что было наименьшее количество заявленных нарушений и обращений о нарушении законодательства <...> Единичные случаи подтвержденного нарушения законодательства", - прокомментировала ход избирательной кампании Матвиенко.

"Феноменальный результат на выборах и по явке, и по количеству избирателей, поддержавших Владимира Владимировича Путина. За все годы его руководства и выборных кампаний это самый лучший результат. По оценкам, это будет более 50 млн граждан, которые поддержали президента на выборах", - заявила Матвиенко.

После обработки половины протоколов участковых избирательных комиссий, Путин, принимавший участие в выборах в качестве самовыдвиженца, получает 75% голосов. Набирая более 50% голосов, он побеждает в первом туре выборов.