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Жириновского разочаровали предварительные итоги голосования в Крыму и Севастополе

Политика
19 марта, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Кандидат от ЛДПР подчеркнул, что субъекты проголосовали за него "меньше, чем за Грудинина, вот это позор"

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его разочаровали предварительные итоги голосования в Севастополе и Крыму. Свое мнение он высказал в воскресенье на пресс-конференции ТАСС в рамках онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

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"Меня Крым возмутил и Севастополь. Они проголосовали за меня меньше, чем за Грудинина, вот это позор", - сказал Жириновский.

По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов был всегда "на стороне украинских коммунистов и никогда не поддерживал присоединение Крыма" к РФ.

"Коммунисты не могут перестроиться и понять, что мы всегда защищали Крым с 1991 года, и они дают мне меньше, чем Грудинину, но в целом я доволен", - отметил Жириновский, добавив, что потери его партии в голосах на президентских выборах "в 20 раз меньше, чем у КПРФ".

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Зюганов, Геннадий Андреевич Жириновский, Владимир Вольфович
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