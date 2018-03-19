Путин надеется, что США выстроят отношения с Латинской Америкой на основе взаимоуважения

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения США с Латинской Америкой как сложные, однако, по его мнению, есть надежда, что стороны могут их выстроить на основе взаимоуважения. Об этом российский лидер заявил журналистам в своем избирательном штабе.

"Отношения Соединенных Штатов и Латинской Америки - это сложные отношения, основанные, как правило, на определенном давлении политического и экономического характера, но мне очень хочется надеяться на то, что у сегодняшней администрации есть возможность, и эта возможность будет реализована - построить отношения XIX века на основе равенства, уважения интересов друг друга", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что РФ заинтересована в том, чтобы отношения между государствами на любых континентах развивались позитивно, и из этого бы складывалась международная повестка дня.