ЦИК: Путин лидирует с 75,91% голосов после обработки 70% протоколов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,91% после обработки 70,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,59% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,08% голосов.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,48%.

За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,88%, Борис Титов (Партия роста) с 0,68%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,66%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,64% голосов.