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Венедиктов: дополнительных нарушений в ходе выборов в Москве не выявлено

Политика
19 марта, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

После обработки 70,02% бюллетеней лидирует Владимир Путин с 75,91% голосов

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Дополнительных нарушений, помимо уже заявленных, на избирательных участках в Москве не выявлено, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Алексей Венедиктов.

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Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщал, что избирательные урны на участках №1204 (Преображенский район) и №1353 (Кузьминки) в Москве опечатали после подтверждения фактов вбросов бюллетеней во время выборов президента РФ.

"Дополнительных нарушений на конец работы участков не обнаружено, кроме тех, о которых уже было сказано", - сказал Венедиктов.

Венедиктов также добавил, что Общественный штаб не обнаружил нарушений и по надомному голосованию маломобильных групп граждан. 

"У нас сегодня небольшой праздник - у нас нет жалоб на надомное голосование. Это фантастический результат, потому что, видимо, голосовало в Москве более 150 тыс. человек, мы еще все не собрали. И в предыдущих циклах, в 2013-2015 годы, у нас основной массив жалоб от кандидатов шел о том, что надомное голосование они не могут проконтролировать, что это предмет фальсификации", - сказал он.

По словам Венедиктова, накануне выборов было проведено два круглых стола с руководителями социальных служб и представителями Минздрава, на которых наблюдателям объясняли особенности нахождения на личной территории граждан.

"Мы ориентировали наших наблюдателей, во всяком случае от Общественной палаты, на более чем тактичное отношение, на понимание людей, которые дома, возможно, лежачие, и не готовы видеть посторонних людей", - сказал Венедиктов.

В выборах президента РФ принимали участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

После обработки 70,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий Путин лидирует, набирая 75,91%, Грудинин занимает второе место с 12,59% голосов, на третьем месте Жириновский с 6,08% голосов.

Четвертую позицию занимает Собчак с 1,48%, за ней следуют Явлинский с 0,88%, Титов с 0,68%, Сурайкин с 0,66%, Бабурин с 0,64% голосов.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Венедиктов, Алексей Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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