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Путин на выборах президента набирает более 90% в Крыму и Севастополе

Политика
19 марта, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В Крыму результат президента составляет 92,25%, в Севастополе действующий глава государства получает 90,23% голосов

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент Владимир Путин набирает 90% голосов избирателей в Крыму и городе федерального значения Севастополе - регионах, воссоединение России с которыми отмечалось 18 марта, в день выборов главы государства. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Так, на 00:30 мск после обработки 42,79% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, в Крыму результат Путина составляет 92,25%. В Севастополе обработано 56,59% протоколов, действующий глава государства получает 90,23% голосов.

Второе место в Крыму и Севастополе, как и в целом по России, занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин: у него 2,19% и 3,68% соответственно. На третьей позиции лидер ЛДПР Владимир Жириновский: 1,87% в Крыму и 2,71% в Севастополе.

Кандидат от "Гражданской платформы" Ксения Собчак, ранее называвшая Крым "украинским с точки зрения международного права", получает в республике 1,61% голосов и 1,26% в Севастополе. Остальные кандидаты - Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), как и в других регионах РФ, набирают менее 1% голосов избирателей.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
ЛДПР КПРФ Крым "Яблоко" Севастополь "Коммунисты России" Партия роста ("Правое дело")
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