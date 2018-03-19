Путин на выборах президента набирает более 90% в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент Владимир Путин набирает 90% голосов избирателей в Крыму и городе федерального значения Севастополе - регионах, воссоединение России с которыми отмечалось 18 марта, в день выборов главы государства. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Так, на 00:30 мск после обработки 42,79% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, в Крыму результат Путина составляет 92,25%. В Севастополе обработано 56,59% протоколов, действующий глава государства получает 90,23% голосов.

Второе место в Крыму и Севастополе, как и в целом по России, занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин: у него 2,19% и 3,68% соответственно. На третьей позиции лидер ЛДПР Владимир Жириновский: 1,87% в Крыму и 2,71% в Севастополе.

Кандидат от "Гражданской платформы" Ксения Собчак, ранее называвшая Крым "украинским с точки зрения международного права", получает в республике 1,61% голосов и 1,26% в Севастополе. Остальные кандидаты - Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), как и в других регионах РФ, набирают менее 1% голосов избирателей.