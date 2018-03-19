Путин: важно объединять усилия всех людей вне зависимости, за кого они голосовали

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент и кандидат на пост главы российского государства Владимир Путин после закрытия избирательных участков первым делом побывал на Манежной площади, где выступил на митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым", посвященном годовщине воссоединения полуострова с РФ.

В свой предвыборный штаб в Гостином дворе в нескольких сотнях метров от Кремля Путин прибыл около 23:00 мск в воскресенье. В этот момент ЦИК обнародовал предварительные данные, по которым Путин преодолел 75% уровень поданных за него голосов.

Президент появился в Гостином дворе в строгом черном костюме и белоснежной рубашке, но без галстука.

Первыми в штабе кандидата встретили волонтеры в белых толстовках с красными надписями "Путин". Глава государства поблагодарил их за работу, назвав их и себя частью большой команды. "Имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат", - добавил Путин. "Рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим, - сказал президент. - Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений".

Затем Путин вышел в большой зал Гостиного двора, оформленный в цветах российского триколора. Здесь собрались около 2 тыс. человек - его доверенные лица, члены инициативной группы по выдвижению кандидатуры Путина на президентские выборы, те, кто работал в его общественной приемной. Например, в Гостиный двор приехали генеральный директор Большого театра Владимир Урин, кинорежиссер Никита Михалков, актер и режиссер Владимир Машков, продюсер Иосиф Пригожин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, лидер партии "Справедливая Россия", поддержавшей Путина на выборах, Сергей Миронов, депутаты Ирина Яровая, Андрей Макаров, Геннадий Онищенко, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.

Зал встретил Путина овацией и поздравлениями. В окружении сотен доверенных лиц Путин обратился к собравшимся с речью, поблагодарив всех за поддержку. По его словам, очень важно "объединять усилия всех людей, даже вне зависимости от того, за какого конкретного кандидата люди проголосовали". Путин отметил, что перед страной стоят очень сложные задачи и нужно их не только решать в текущем режиме, но и сделать рывок, для чего есть все основания.

Когда Путин уже направлялся к выходу, собравшиеся решили проводить его, скандируя "Россия! Россия!" Президент остановился и присоединился к общему хору.

Ответы на вопросы журналистов

Еще около 20 минут Путин уделил журналистам, ответив на более десятка вопросов, которые касались как его ближайших планов, так и более отдаленных. Не обошлось и без острой международной темы: Путин впервые прокомментировал так называемое дело Скрипаля.

Проводив Путина, собравшиеся в штабе перешли на фуршет, чтобы поднять по бокалу отечественного шампанского за победу своего кандидата. Угощение организовали члены инициативной группы, выдвинувшей Путина в кандидаты в президенты.