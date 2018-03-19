Захарова: явка на выборах президента РФ в загранучреждениях была беспрецедентной

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Явка на избирательные участки за рубежом в ходе голосования на президентских выборах была беспрецедентно высокой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Идет беспрецедентная явка в наших загранучреждениях, в избирательных участках, сформированных в наших посольствах, генеральных консульствах, - сказала она. - Работа велась в теснейшем сопряжении с Центральной избирательной комиссией, мы организовали дополнительное, большое количество избирательных участков, выездные избирательные участки в тех точках, где никогда не было организовано голосование".

"Были кадры: Пхукет, 40-градусная жара, люди стоят в очереди. Германия: все наоборот - холод, и люди стоят в очереди. Таких кадров и видео огромное количество. Это фантастика", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что подготовка ко дню голосования велась задолго до избирательной кампании, чтобы определить, в каких регионах на период голосования будет наибольшее число российских туристов и россиян, работающих по контрактам.

Она добавила, что отдельное внимание было уделено созданию избирательных участков в Сирийской Арабской Республике. "Сейчас есть Сирия, где присутствуют наши военные, специалисты, и в таких точках, где это было необходимо, специально организовывались дополнительные возможности для голосования. Там голосование велось досрочно", - сказала она.