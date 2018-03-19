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ЦИК: Путин лидирует с 76,18% голосов после обработки 80% протоколов

Политика
19 марта, 1:14 UTC+3

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,3% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98% голосов

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,18% голосов после обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,3% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

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Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,53% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,92%, Борис Титов (Партия роста) с 0,70%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,67%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,64% голосов.

По сравнению с данными обработки 70% протоколов результат Путина улучшился незначительно - с 75,91%. Итоги Грудинина и Жириновского немного просели: у них было 12,59% и 6,08% голосов соответственно.

Результат Собчак улучшился: после обработки 70% протоколов у нее было 1,48% голосов. Также повысились предварительные результаты Явлинского, у которого было 0,88%, Титова (было 0,68%), Сурайкина (было 0,66%). Предварительный итог Бабурина на выборах остается неизменным.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Партия роста ("Правое дело")
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