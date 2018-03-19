ЦИК: Путин лидирует с 76,18% голосов после обработки 80% протоколов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,18% голосов после обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,3% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,53% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,92%, Борис Титов (Партия роста) с 0,70%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,67%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,64% голосов.

По сравнению с данными обработки 70% протоколов результат Путина улучшился незначительно - с 75,91%. Итоги Грудинина и Жириновского немного просели: у них было 12,59% и 6,08% голосов соответственно.

Результат Собчак улучшился: после обработки 70% протоколов у нее было 1,48% голосов. Также повысились предварительные результаты Явлинского, у которого было 0,88%, Титова (было 0,68%), Сурайкина (было 0,66%). Предварительный итог Бабурина на выборах остается неизменным.