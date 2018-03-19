Собчак признает, что Путин получил большинство голосов на выборах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак признает, что у действующего президента России Владимира Путина на этих выборах большинство голосов избирателей, своему результату она не рада. Об этом она заявила журналистам в понедельник в своем избирательном штабе.

"Я признаю, что сегодня у Путина большинство, добытое разными способами", - сказала Собчак, отвечая на вопрос, признает ли она итоги выборов. "На сегодняшний момент мы видим результаты, которые уже практически окончательные. Они меня, конечно, не радуют", - добавила она.

"Эта кампания была очень грязной по отношению ко мне лично, по отношению к тому, как были организованы дебаты, как арестовывали наших соратников в разных городах, как всячески пытались нас запугать", - добавила Собчак.

Собчак заявила о том, что предварительный результат на президентских выборах позволяет говорить о том, что у ее политического будущего есть перспективы.

"Я считаю, что позитивная для меня новость, что мой результат сегодня является пока наилучшим среди всех либерально настроенных кандидатов. Это создает для нашей будущей партии с Димой [Гудковым] - "Партии перемен" - большую платформу для объединения. Люди высказали свое мнение, более миллиона человек хотят обновлений, хотят молодых политиков. Это хорошее начало для больших перемен ", - считает Собчак.