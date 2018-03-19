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ТИК пока не принял решение по аннулированию результатов голосования УИК в Люберцах

Политика
19 марта, 1:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

На участке зафиксировали вброс бюллетеней

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия пока не принимала решение полностью аннулировать результаты голосования на участке в Люберцах в Московской области, где зафиксировали вброс бюллетеней. Об этом в понедельник ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"ТИК будет принимать решение только при подведении итогов голосования. ТИК решения еще не принимал. Это точно", - сказала она.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что территориальная избирательная комиссия поддержала участковую и приняла окончательное решение аннулировать результаты голосования на участке у Люберцах.

Факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер подтвердился днем 18 марта.

Урна, в которую производился вброс, опечатали, участковая комиссия решила признать недействительными все бюллетени в ней и передала свое решение в ТИК.

Два члена избирательной комиссии были отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность.

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