ЦИК: ввод протоколов после выборов-2018 идет значительно быстрее, чем шесть лет назад

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Скорость ввода итоговых протоколов избиркомов в ГАС "Выборы" значительно опережает аналогичные показатели при подведении итогов выборов президента РФ в 2012 году. Об этом заявил в понедельник журналистам зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"По состоянию на 00:30 19 марта в целом по стране введено более 75% проколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования", - отметил замглавы ЦИК. По его словам, Приволжский федеральный округ лидирует по подсчету голосов и вводу протоколов в ГАС "Выборы". "Саратовская область и Удмуртская Республика уже обработали более 95% протоколов об итогах голосования", - добавил Булаев.

Он также отметил, что "скорость ввода итоговых протоколов избирательных комиссий является одним из факторов доверия со стороны общественности к избирательной кампании в целом", и призвал все избирательные комиссии "вводить итоговые протоколы точно и оперативно".