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Полпред в СЗФО: выборы в регионах Северо-Запада прошли честно и без эксцессов

Политика
19 марта, 2:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, марта. /ТАСС

Александр Беглов поблагодарил жителей регионов за доверие президенту, а представителей региональных избиркомов за качественную подготовку и проведение выборов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Выборы в регионах Северо-Запада прошли честно и без эксцессов. Такое мнение выразил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в ходе "Ночи выборов" в региональном пресс-центре ТАСС.

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"Хотел бы отметить, что выборы прошли честно, и с самого начала кампании все были настроены на это. Мы с губернаторами обсуждали сейчас, что почти в 2,5 раза нарушений меньше, чем 2012 году. Это настрой был задан правильно - провести честные выборы", - сказал полпред.

Он отметил, что последние шесть лет органы власти и жители регионов работали над выполнением майских указов, которые привели к качественным изменениям в жизни всех людей.

Беглов поблагодарил жителей регионов "за хороший результат" и доверие президенту, а представителей региональных избиркомов за качественную подготовку и проведение выборов.

"Особые слова благодарности в адрес силовиков - они сделали все, чтобы выборы прошли без каких-то эксцессов и нарушений. Это хорошая профилактическая работа", - подчеркнул полпред.

Губернаторы

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что голосование в городе прошло без чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов.

"И очень приятно, что много молодежи пришло - тех людей, которые завтра будут выполнять те задачи, которые ставит наш президент. Значит есть реальная преемственность того пути, по которому идет наша страна и наш город", - отметил он.

Полтавченко отметил, что с 2000 года продолжительность жизни в Санкт-Петербурге выросла на 15 лет почти до 75 лет, в девять раз увеличился валовый региональный продукт и в 10 раз выросли инвестиции в основной капитал.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко также отметил, что жители области активно шли на выборы.

"Мы даже столкнулись с таким забытым понятием, как очереди на избирательных участках - кое-где у нас были очереди до 40 минут, но участковые избирательные комиссии с этим справились. Выборы проходили как большой праздник, везде была музыка, выступали народные коллективы, сами люди шли с хорошим настроением", - подчеркнул он.

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