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ЦИК: Путин лидирует с 76,41% голосов после обработки 90% протоколов

Политика
19 марта, 2:09 UTC+3

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,05% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,85% голосов

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,41% после обработки 90,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

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Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,05% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР - Владимир Жириновский с 5,85% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,59% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,98%, Борис Титов (Партия роста) с 0,73%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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