ЦИК: Путин лидирует с 76,41% голосов после обработки 90% протоколов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,41% после обработки 90,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,05% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР - Владимир Жириновский с 5,85% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,59% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,98%, Борис Титов (Партия роста) с 0,73%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.