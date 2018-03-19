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ЦИК: за Путина на выборах президента проголосовали более 50 млн россиян

Политика
19 марта, 2:24 UTC+3

Это больше, чем на выборах 2004 года, результат на которых был для действующего президента рекордным

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© Вадим Денисов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 50 млн россиян отдали свои голоса на выборах президента РФ за действующего главу государства Владимира Путина, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Это больше, чем на выборах 2004 года, результат на которых был для Путина рекордным.

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Согласно предварительным результатам голосования, которые обновляются в информационном центре ЦИК в режиме реального времени, за Путина проголосовали более 50 млн 108 тыс. избирателей. На данный момент обработано 92,86% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

В 2004 году результат Путина составил 71,31%: за него проголосовали более 49,563 млн избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн россиян (63,60%).

Путин участвует в президентских выборах в четвертый раз.

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