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Губернатор Калининградской области считает, что выборы в регионе прошли на высоком уровне

Политика
19 марта, 2:48 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, марта. /ТАСС

Антон Алиханов также подчеркнул, что, с точки зрения прозрачности и наблюдателей, все "прошло достойно"

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КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента РФ в Калининградской области прошло на высоком организационном уровне без серьезных нарушений и при большой активности избирателей. Об этом заявил в ходе телемоста "Ночь выборов", организованного на базе регионального центра ТАСС - Северо-Запад в Санкт-Петербурге, губернатор региона Антон Алиханов.

"В общем все прошло очень на высоком уровне организационном, техническом. <...> Могу сказать, что с точки зрения прозрачности и наблюдателей, и международных наблюдателей, в том числе, все прошло достойно, на уровне, с полной транспарентностью и открытостью в этом процессе", - сказал губернатор, заметив, что в ходе голосования была зафиксирована только одна официальная жалоба.

Алиханов предположил, что в регионе "будет установлен рекордный показатель и по явке, и по голосованию за того кандидата, который у нас лидирует, за Владимира Владимировича Путина".

В избирательной комиссии области сообщили, что по данным на 01:05 по местному времени в регионе обработаны 73,31% протоколов. Лидирует действующий президент Владимир Путин с 76,43% голосов. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина отдали голоса 10,17% избирателей, за Владимира Жириновского (ЛДПР) 6,03, на четвертом месте выдвинутая партией "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 2,54%. У Григория Явлинского (Яблоко) 1,48% голосов, у Бориса Титова (Партия роста) - 0,91%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") набирает 0,68%, у Максима Сурайкина ("Коммунисты России") 0,66%.

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