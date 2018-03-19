ЦИК: Явлинский преодолел отметку в 1% голосов на выборах президента России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Григорий Явлинский, выдвинутый на пост президента партией "Яблоко", набирает 1% после обработки 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

За Явлинского проголосовали 677 тыс. 977 человек. На текущий момент он занимает пятое место, его опережают Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) и побеждающий на выборах действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).