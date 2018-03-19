Путин идет на четвертый срок, заручившись голосами более 50 млн избирателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом: по последним данным, за него проголосовали более 52 млн избирателей (свыше 76,5%). Вновь избранный глава государства поблагодарил россиян за доверие и пообещал работать так же напряженно, но с большим результатом.

Путин участвует в президентских выборах в четвертый раз. До 18 марта рекордным для него был результат на выборах 2004 года. Тогда за Путина свои голоса отдали 49,563 млн россиян (71,31%). На выборах в 2012 году его поддержали 45,602 млн избирателей (63,60%).

Ближайший соперник Путина - кандидат от КПРФ Павел Грудинин - набирает сейчас чуть менее 12% голосов. На третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, у него меньше 6%.

Остальные пять кандидатов набирают от 0,65% до 1,62% голосов.

Действующий глава государства сообщил о намерении позднее встретиться со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах президента. Как отметил Путин на встрече с участниками своего предвыборного штаба, важно "объединять усилия всех людей, даже вне зависимости от того, за какого конкретного кандидата люди проголосовали".

Одна команда

По словам Путина, главная эмоция, которую он испытывает по итогам воскресного голосования, - это "благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать - вся моя большая расширенная команда и я, ваш покорный слуга, так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор".

После оглашения результатов, свидетельствующих о безоговорочной победе Путина, он пришел на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым", который проходил на Манежной площади в Москве, и поблагодарил своих сторонников. "Вы - наша команда, и я член вашей команды. Все, кто голосовал, - эта наша большая общенациональная команда", - заявил президент, отметив, что видит в итогах голосования "как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень сложных условиях".

Обращаясь к членам своего предвыборного штаба, Путин напомнил им слова из недавнего послания Федеральному собранию. "Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать - мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок", - отметил он.

По его словам, при прежней инфляции это было невозможно. "А сейчас это возможно. Мы должны воспользоваться этой исторической возможностью, а также воспользоваться нашими достижениями во всех областях для того, чтобы это сделать", - подчеркнул российский лидер.

Вместе на благо России

Он сообщил о намерении встретиться с другими кандидатами, участвовавшими в выборах. Путин отметил, что подходы к решению тех или иных проблем могут быть разными. "Но мне бы очень хотелось, чтобы это было искреннее стремление добиться максимального результата в тех условиях, в которых мы живем и находимся", - заметил президент.

"Я бы хотел, чтобы наша команда на ближайшие годы сохранилась, и чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России", - заявил глава государства.

Он рассказал, что возможные изменения в составе кабинета министров будут проведены уже после инаугурации, как это предусмотрено законодательством. "Что касается председателя правительства и правительства в целом, я, конечно, об этом думаю. Предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации", - сказал Путин.

Глава государства назвал смешным предположение о том, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году.

"То, что вы говорите, немного смешно, - сказал 65-летний Путин, отвечая на вопрос журналиста во время посещения избирательного штаба поздно вечером в воскресенье. - Давайте посчитаем... Я что, до 100 лет буду здесь сидеть? Нет!".

Новый президентский мандат будет для Путина вторым подряд и четвертым с 2000 года. В 2008-2012 годах президентом РФ был Дмитрий Медведев. Конституция РФ не разрешает занимать пост главы государства больше двух сроков подряд.

Другие кандидаты

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, впервые участвовавший в выборах в качестве претендента на высший государственный пост, пока не высказал своего мнения по поводу своего результата. В то же время эксперты считают, что второе место Грудинина следует считать очень хорошим показателем для новичка.

Ветеран президентских кампаний лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что недоволен своим результатом на выборах главы государства, где он, по предварительным данным, занимает третье место. "Я оцениваю состоявшиеся выборы так же отрицательно, как и все последние за 30 лет. Нет равных условий для всех кандидатов", - сказал он журналистам в воскресенье, подводя итоги кампании. После обработки 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий Жириновский набирает 5,77% голосов.

По словам Жириновского, "спортсмены и артисты все [были] за одного кандидата, условия ведения кампании неравные, все скандалы были спровоцированы специально". Он также утверждал, что по всей стране были нарушения на выборах, связанные с вбросами избирательных бюллетеней.

При этом кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак, идущая четвертой с результатом 1,62%, отметила низкое количество нарушений на выборах президента. По ее словам, "нарушений гораздо меньше, чем это было на прошлых выборах". "С точки зрения закона эти выборы более прозрачные", - заявила Собчак журналистам в своем штабе. Она также сообщила, что намерена взять после выборов небольшой отпуск, а затем продолжит политическую деятельность: в конце мая будет объявлена дата съезда новой партии - Партии перемен.

Еще один ветеран выборных кампаний - кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский (около 1%) высказал мнение о том, что выборы "не были похожи на настоящие": "непропорциональное освещение в СМИ, спойлеры, административное давление". Он пояснил, что главной целью его участия в выборах было "потребовать перемен" и "заставить изменить политику". Явлинский также выразил сожаление в связи с тем, что в тот момент, когда "Яблоко" "предлагало альтернативу", "другие кандидаты устраивали скандалы, хайп и дешевое шоу". О каких политиках идет речь, Явлинский не уточнил.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста, 0,77%) хоть и недоволен показанным результатом, но все же надеется, что его экономическая программа будет принята за основу для развития экономики страны. По его словам, он не получил "слишком много голосов, но это голоса особого качества... управленческой и интеллектуальной элиты России". Титов отметил, что он и его команда использовали площадку выборов, чтобы "провести главную идею" - чтобы план его и команды "стал более узнаваемым".

Неудовольствие высказал и кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. "Меня устроит результат больше 50%", - заявил он на пресс-конференции. При этом кандидат не исключил, что наберет меньше 1%. И был прав: по предварительным данным, он набирает 0,68%.

Не согласны с официальными данными и в предвыборном штабе кандидата. Ссылаясь на данные "альтернативного подсчета голосов", которые осуществлял штаб, "Коммунисты России" утверждают, что "товарищ Максим Сурайкин получает от 1,5% до 2,8% голосов и занимает четвертое-пятое место с большим отрывом от следующих за ним кандидатов в президенты".

Замыкающий список кандидат Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз", 0,65%) заявил, что ничуть не сомневается в уверенной победе действующего главы государства на выборах. "Реальность в том, что большинство голосов избирателей получил действующий президент", - сказал Бабурин на пресс-конференции. "В этом я нисколько не сомневаюсь, потому что на команду Путина работала даже Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании - прим. ТАСС), она сплотила вокруг него всех колеблющихся", - добавил кандидат.

Голосование за рубежом

Упомянув о британском премьере, Бабурин подразумевал скандал вокруг отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти возложили ответственность за это происшествие на российское государство и лично Путина, что, по мнению многих экспертов, лишь повысили избирательную активность россиян.

Глава российского государства, которому после выборов журналисты задали вопрос по "делу Скрипаля", назвал обвинения "полной чушью". "У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей", - напомнил Путин.

Он также заявил, что, по его мнению, это нонсенс, "чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу". "Это немыслимо", - сказал Путин.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, несмотря на "очевидный и беспрецедентный "накат" Запада на наши выборы", явка на избирательные участки за рубежом в ходе нынешнего голосования была "беспрецедентно высокой".

"Были кадры: Пхукет, сорокоградусная жара, люди стоят в очереди. Германия: все наоборот - холод, и люди стоят в очереди. Таких кадров и видео огромное количество. Это фантастика", - подчеркнула Захарова.