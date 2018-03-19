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Почти 2,4 тыс. человек приняли участие в выборах президента России в посольстве в США

Политика
19 марта, 4:45 UTC+3 ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

К настоящему времени члены избирательной комиссии уже вскрыли обе урны для голосования, находившиеся на участке в посольстве в Вашингтоне

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© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Избирательный участок в посольстве России в США завершил свою работу, в списки проголосовавших внесены имена 2383 человек. Об этом свидетельствуют данные местной избирательной комиссии, оглашенные после закрытия участка, который располагался на территории российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Работу этот участок, которому был присвоен номер 8273, закончил в воскресенье в 20:00 по местному времени (03:00 понедельника мск).

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Как уточнил посол России в США Анатолий Антонов, речь идет "о числе избирателей, включенных в список к моменту окончания голосования". Из этих избирателей около 1400 человек пришли голосовать в воскресенье в посольство, остальные участвовали в проведенном до этого выездном голосовании.

К настоящему времени члены избирательной комиссии уже вскрыли обе урны для голосования, находившиеся на участке в посольстве. Однако подсчет бюллетеней еще продолжается. Что касается выездного голосования, то больше всего россиян голосовало в Чикаго (штат Иллинойс) - 293 человека, а также в Орландо (штат Флорида) - 179 человек.

Для проведения голосования на территории США 18 марта организованы избирательные участки в помещениях четырех российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас). Досрочное голосование на выборах президента прошло 5 марта в Денвере (штат Колорадо), 7 марта в Канзас-Сити (штат Миссури), 10 марта в Орландо и Сакраменто (штат Калифорния). Кроме того, 11 марта голосование состоялось в Атланте (штат Джорджия), Бостоне (штат Массачусетс), Далласе (штат Техас), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Майами (штат Флорида), Миннеаполисе (штат Миннесота), Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско (штат Калифорния), Сан-Хосе (штат Калифорния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Чикаго.

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