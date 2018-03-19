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ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,65%

Политика
19 марта, 5:07 UTC+3

Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский с 5,68% голосов

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов УИК. Кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов. На третьем месте - кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%. Об этом сообщает ЦИК РФ.

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За Владимира Путина в абсолютных числах проголосовали, по последним данным, более 55,403 млн человек. За Грудинина отдали свои голоса свыше 8,54 млн человек. За Жириновского - порядка 4,104 млн.

Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,66% голосов избирателей. За нее голоса отдали свыше 1,197 млн человек. За ней следует Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов. Так, за Явлинским следуют Борис Титов (Партия роста) с 0,75% голосов, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68% и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

В перспективе эти цифры могут измениться лишь на доли процентов, что серьезно не скорректирует окончательный результат. Таким образом, по имеющимся данным, Путин получил почти в 3,5 раза больше, чем все его конкуренты вместе взятые (22,28%) и почти в 6,5 раз больше, чем ближайший оппонент. Для сравнения в 2012 году Путин превзошел своего ближайшего преследователя - лидера КПРФ Геннадия Зюганова - в 3,7 раза.

На данный момент известен показатель явки по 95% избирательных участков - он составляет 67%. В соотношении с этими данными и общей численностью избирателей (порядка 107 млн человек) набранные Путиным проценты говорят, что за него проголосовала большая часть россиян, обладающих активным избирательным правом.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Зюганов, Геннадий Андреевич Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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