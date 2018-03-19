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Более 750 бюллетеней на участке в Артеме признали недействительными

Политика
19 марта, 6:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось о возможном вбросе бюллетеней на участке №326

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ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Более 750 бюллетеней на участке №326 по выборам президента РФ в городе Артеме Приморского края, где мог быть вброс, признали недействительными. Об этом в понедельник сообщила журналистам заместитель председателя краевой избирательной комиссии Лариса Орлова.

"Признаны недействительными 758 избирательных бюллетеней, это 757 избирательных бюллетеней, которые были изъяты из первого стационарного ящика, и один избирательный бюллетень признан недействительным в связи с тем что там было более одной отметки во втором стационарном ящике. По итогам заполнения протокола установлено, что действительных избирательных бюллетеней, которые участвовали в распределении голосов между кандидатами, 83 штуки", - сообщила Орлова об итогах подсчета голосов на этом участке.

Представитель избиркома сообщила, что такое решение приняли на основании информации, что произошел вброс бюллетеней неустановленным лицом. При этом в ящиках для голосования не было обнаружено каких-либо документов неустановленной формы.

О возможном нарушении по данному избирательному участку в крайизбирком 18 марта сообщили представитель ЛДПР Копейкин и координатор национального общественного мониторинга Калинин. Они заявили, что в один из избирательных ящиков неустановленное лицо вбросило какие-то документы в процессе голосования.

Ранее сообщалось, что первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что материалы о вбросах бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и городе Артеме Приморского края полиция передаст в Следственный комитет.

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