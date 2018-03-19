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В 17 регионах РФ продолжают подводить итоги выборов президента

Политика
19 марта, 6:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Бюллетени не обработали до конца в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Калужской и Ивановской областях

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Итоги голосования на выборах президента России еще окончательно не подведены в 17 регионах страны, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

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Согласно информации на экранах в информцентре ЦИК, на которых представлены данные о результатах волеизъявления во всех 85 субъектах РФ, в 68 регионах в систему ГАС "Выборы" введены данные 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

В оставшихся 17 регионах обработка протоколов продолжается. Так, например, в Москве по состоянию на 06:10 мск обработано 98,67% протоколов, в Санкт-Петербурге - 97,90%, в Ленинградской области - 98,17%.

В Ивановской области в ГАС "Выборы" введены данные с 99,87% участков, в Калужской области - с 99,86%.

По данным ЦИК, в целом по России после обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин побеждает с 76,65% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
Санкт-Петербург Ивановская область Ленинградская область Выборы президента РФ - 2018
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