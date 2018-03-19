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Путин лидирует по итогам голосования в вашингтонском консульском округе

Политика
19 марта, 7:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

Действующий президент набрал 1531 голос, за ним следует Ксения Собчак, которую поддержали 347 человек

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ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует по итогам прошедшего в воскресенье голосования на выборах главы государства, которое состоялось в посольстве России в Вашингтоне. Об этом свидетельствуют окончательные данные местной участковой избирательной комиссии, переданные журналистам посольством.

Согласно итоговому протоколу комиссии, Путин набрал 1531 голос, значительно оторвавшись от других кандидатов на высший государственный пост в России. За ним идет выдвинутая партией "Гражданская инициатива" Ксения Собчак, ее поддержали 347 человек. Третье место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 237 голосами.

На четвертом месте расположился кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский (99 голосов). На пятой позиции оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский (45 голосов). За ним идут Борис Титов (Партия роста) с отставанием в один голос, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") набравший 21 голос, и Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), предпочтение которому отдали восемь россиян.

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Участие в голосовании на участке в посольстве России в США под номером 8273 и на территории вашингтонского консульского округа приняли 2383 человека. Из них 1395 голосовали в самой дипломатической миссии в воскресенье, а 982 гражданина РФ воспользовались правом сделать это досрочно. Еще для шестерых в день выборов провели выездное голосование.

Для проведения голосования на территории США 18 марта были организованы избирательные участки в помещениях четырех российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас). Досрочное голосование на выборах президента прошло 5 марта в Денвере (штат Колорадо), 7 марта в Канзас-Сити (штат Миссури), 10 марта в Орландо и Сакраменто (штат Калифорния). Кроме того, 11 марта голосование состоялось в Атланте (штат Джорджия), Бостоне (штат Массачусетс), Далласе (штат Техас), Лос- Анджелесе (штат Калифорния), Майами (штат Флорида), Миннеаполисе (штат Миннесота), Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско (штат Калифорния), Сан-Хосе (штат Калифорния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Чикаго.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, в целом по России после обработки 99% протоколов Путин побеждает с 76,65% голосов, на втором месте - Грудинин с 11,82% голосов, на третьем - Жириновский с 5,68%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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