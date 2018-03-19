ЦИК: явка избирателей на 06:52 мск составила 67,4%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента России составила, по предварительным данным, 67,4%. Это следует из данных по состоянию на 06:52 мск, опубликованных в понедельник на сайте ЦИК.

Центризбирком России в понедельник продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. В настоящий момент (на 07:37 мск) обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, по предварительным результатам голосования, побеждает Владимир Путин с 76,67%.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил ТАСС, что после обработки 95% протоколов явка составляла более 67%.

Согласно данным ЦИК на 06:52 мск, общее количество избирателей, включенных в списки, при условии того, что данные не со всех участков еще обработаны, составило 108 млн 425 тыс. 196 человек.

Общее количество выданных бюллетеней - досрочно, в помещениях для голосования и вне помещений для голосования 18 марта - составило 73 млн 136 тыс. 207.

Таким образом, явка избирателей составляет 67,45%. Окончательные итоги голосования пока не подведены.