МВД: серьезных нарушений общественного порядка на выборах не произошло

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не допустили серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках в ходе выборов президента РФ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

"В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено", - сказали в ведомстве, подчеркнув, что МВД совместно с Росгвардией полностью реализовали комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов.

Охрану правопорядка обеспечивали около 275 тыс. сотрудников МВД, 81,5 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также 21 тыс. работников частных охранных организаций, 46,7 тыс. представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тыс. казаков.

В министерстве отметили, что за прошедшие сутки в России снизилось число совершенных преступлений, ДТП и административных правонарушений.

По последним данным ЦИК РФ, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%.