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МВД: серьезных нарушений общественного порядка на выборах не произошло

Политика
19 марта, 9:14 дата обновления: 19 марта, 9:21 UTC+3

Также в министерстве отметили, что за прошедшие сутки в России снизилось число совершенных преступлений, ДТП и административных правонарушений

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не допустили серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках в ходе выборов президента РФ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

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"В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено", - сказали в ведомстве, подчеркнув, что МВД совместно с Росгвардией полностью реализовали комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов.

Охрану правопорядка обеспечивали около 275 тыс. сотрудников МВД, 81,5 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также 21 тыс. работников частных охранных организаций, 46,7 тыс. представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тыс. казаков.

В министерстве отметили, что за прошедшие сутки в России снизилось число совершенных преступлений, ДТП и административных правонарушений.

По последним данным ЦИК РФ, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Жириновский, Владимир Вольфович
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