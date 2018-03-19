Глава ВЦИОМ: последние дни перед выборами президента РФ серьезно повысили интерес к ним

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. События последних дней перед выборами президента РФ существенно увеличили желание людей принять в них участие, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Больше 70 млн человек в этом году приняли участие в выборах. Огромная цифра, высокая активность. Мы ожидали меньше на несколько миллионов, но, видимо, события - даже не только последней недели, последних дней перед выборами - существенно подняли намерение людей прийти, проголосовать и выразить свое мнение", - сказал Федоров в понедельник в эфире Первого канала.

Выборы президента РФ прошли в воскресенье, 18 марта. По данным ЦИК на 06:52 мск 19 марта, явка избирателей составила 67,4%. Победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин - согласно данным после обработки 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, он набирал 76,67% голосов.