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Глава ВЦИОМ: последние дни перед выборами президента РФ серьезно повысили интерес к ним

Политика
19 марта, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Валерий Федоров отметил, что в 2018 году в голосовании приняли участие более 70 млн человек

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. События последних дней перед выборами президента РФ существенно увеличили желание людей принять в них участие, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

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"Больше 70 млн человек в этом году приняли участие в выборах. Огромная цифра, высокая активность. Мы ожидали меньше на несколько миллионов, но, видимо, события - даже не только последней недели, последних дней перед выборами - существенно подняли намерение людей прийти, проголосовать и выразить свое мнение", - сказал Федоров в понедельник в эфире Первого канала.

Выборы президента РФ прошли в воскресенье, 18 марта. По данным ЦИК на 06:52 мск 19 марта, явка избирателей составила 67,4%. Победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин - согласно данным после обработки 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, он набирал 76,67% голосов.

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