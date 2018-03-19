Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) аннулировала результаты голосования 18 марта на избирательном участке в Люберцах, где был зафиксирован вброс, сообщила в понедельник пресс-служба Мособлизбиркома.

"Решение принято по Люберцам, ТИК аннулировал итоги", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер подтвердился. Урна, в которую производился вброс, была опечатана, УИК решила признать недействительными все бюллетени в ней и передала свое решение в ТИК. Два члена избирательной комиссии были отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность.