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Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы

Политика
19 марта, 9:57 UTC+3

Вброс обнаружили в процессе просмотра записей с видеокамер, УИК признала бюллетени недействительными, двое членов комиссии отстранены от работы

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) аннулировала результаты голосования 18 марта на избирательном участке в Люберцах, где был зафиксирован вброс, сообщила в понедельник пресс-служба Мособлизбиркома.

"Решение принято по Люберцам, ТИК аннулировал итоги", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер подтвердился. Урна, в которую производился вброс, была опечатана, УИК решила признать недействительными все бюллетени в ней и передала свое решение в ТИК. Два члена избирательной комиссии были отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность.

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