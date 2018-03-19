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Володин: высокая явка свидетельствует об ответственном отношении к будущему страны

Политика
19 марта, 10:20 дата обновления: 19 марта, 10:43 UTC+3

Спикер Госдумы подчеркнул, что люди сделали свой выбор в условиях беспрецедентного давления на Россию

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Высокая явка, продемонстрированная на выборах президента РФ 18 марта, свидетельствует об ответственном отношении граждан России к будущему страны. Такое мнение высказал парламентским журналистам в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Абсолютное большинство граждан страны воспользовались своим правом выбора. И это говорит об активной гражданской позиции нашего общества, люди сделали свой выбор в условиях беспрецедентного давления на нашу страну: попытки дискредитации России, санкции, оголтелая пропаганда со стороны западных СМИ", - обратил он внимание. "Высокий процент явки - свидетельство ответственного отношения общества к будущему нашей страны", - убежден Володин.

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Также спикер Госдумы отметил, что победа Владимира Путина на выборах президента РФ является гарантией движения России вперед.

"Победа Владимира Владимировича [Путина] - это гарантия движения страны вперед по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности. Победа Путина - это победа всех граждан России", - подчеркнул он.

Глава нижней палаты парламента также напомнил, что волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами. "Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений. Подтверждение тому - большое количество зарубежных наблюдателей, от которых мы услышали позитивную оценку ходу и проведению выборов", - отметил он.

По словам Володина, полученная поддержка позволит Путину "отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития". Он назвал символичным, что именно в этот день четыре года назад граждане Крыма и Севастополя сделали свой выбор о воссоединении с РФ. "Итоги голосования подтвердили правильность принятого тогда решения. Более 90% сегодня проголосовало за Владимира Путина", - сказал спикер.

"Победа Путина - это победа всех граждан России", - заключил он.

Предварительные итоги выборов

Центризбирком России в понедельник продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. На 07:37 мск обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, по предварительным результатам голосования побеждает действующий президент РФ Владимир Путин с 76,67%.

Явка избирателей на выборах президента России составила, по предварительным данным, 67,4%.

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