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Депутат Европарламента: выборы президента РФ положительно отразятся на демократии

Политика
19 марта, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Стефано Мауллу подчеркнул, что РФ играет очень важную роль на международной арене, на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Выборы президента России показали хороший результат для демократии в стране, Европа должна уважать и принимать волеизъявление российских граждан. Об этом заявил в понедельник депутат Европарламента от Италии Стефано Мауллу на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Мауллу принимал участие в наблюдении за ходом голосования.

"Все признают, что Россия сейчас достигла уровня очень мудрой демократии, все признают этот хороший результат для демократии России и для президента", - сказал он.

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"Россия играет очень важную роль на международной арене, на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, - отметил депутат. - Отношения между Европарламентом и Россией должны продолжаться. Сотрудничество Италии и России имеет давнюю историю и традиционно хорошо развивается. Надеюсь на дальнейшее развитие".

По словам Мауллу, это особенно важно, чтобы противостоять желающим "нас разделить". "Народ России 18 марта активно участвовал в выборах. Это тот знак, который Европа должна принимать и уважать", - подчеркнул европарламентарий.

Центризбирком России в понедельник продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. На 07:37 мск обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий. По предварительным результатам голосования, побеждает действующий президент РФ Владимир Путин с 76,67%. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 67,4%.

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