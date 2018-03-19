Владимир Путин набрал на выборах президента РФ в Москве почти 71% голосов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Владимир Путин на состоявшихся 18 марта выборах президента России набрал по Москве почти 71% голосов избирателей. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Явка была высокая, в том числе и за счет создания праздничной атмосферы. Путин набрал почти 71% голосов избирателей по Москве", - сказал он.

Горбунов отметил, что количество избирателей Владимира Путина возросло на 1,2 млн человек или в 1,6 раза по сравнению с 2012 годом.

"Если говорить о голосах лидеров, то в абсолютных цифрах Владимир Владимирович [Путин] получил порядка 3,202 млн голосов, это в 1,6 раза больше, чем он получил в Москве в 2012 году, а в абсолютных цифрах это больше на 1,2 миллиона голосов", - сказал Горбунов.

По его словам, Павел Грудинин по Москве набрал 12,47% голосов, Владимир Жириновский набрал 4,7% голосов, а Ксения Собчак - 4,08%. Всего в Москве в выборах приняли участие 59,95% избирателей, обработано 99,92% протоколов.

В выборах президента РФ принимали участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").