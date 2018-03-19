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Памфилова поблагодарила граждан РФ за неравнодушие к судьбе страны

Политика
19 марта, 10:51 дата обновления: 19 марта, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Глава Центризбиркома назвала большим гражданским трудом волеизъявление избирателей

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила граждан РФ, пришедших на избирательные участки 18 марта, чтобы проголосовать на президентских выборах.

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"Хочу сказать огромное сердечное спасибо всем гражданам России, всем, кто пришел на избирательные участки, выразил свою волю, давая напутствие на развитие страны", - сказала глава ЦИК в понедельник в ходе подведения предварительных результатов голосования. "Спасибо, что вы неравнодушны к судьбе своей страны, что потрудились как избиратели, это большой гражданский труд", - добавила она.

 

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Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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