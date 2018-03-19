Памфилова поблагодарила граждан РФ за неравнодушие к судьбе страны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила граждан РФ, пришедших на избирательные участки 18 марта, чтобы проголосовать на президентских выборах.

"Хочу сказать огромное сердечное спасибо всем гражданам России, всем, кто пришел на избирательные участки, выразил свою волю, давая напутствие на развитие страны", - сказала глава ЦИК в понедельник в ходе подведения предварительных результатов голосования. "Спасибо, что вы неравнодушны к судьбе своей страны, что потрудились как избиратели, это большой гражданский труд", - добавила она.