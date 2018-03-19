После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.

За Путина в абсолютных показателях проголосовали, согласно последним данным, более 56,206 млн человек. За Грудинина отдали свои голоса свыше 8,6 млн, за Жириновского - порядка 4,15 млн избирателей.

Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За нее проголосовали более 1,22 млн человек.

За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов. За каждого из них свои голоса отдали менее 1 млн человек.

При этом явка избирателей на выборах президента России, которые прошли 18 марта, составила, по предварительным данным, 67,74%. "Предварительно, явка избирателей составила 67,46%, или 73,36 млн человек", - объявила в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Россияне голосовали активнее, чем на прошлых президентских выборах 2012 года. Тогда явка составила 65,34%. На выборах 2008 года проголосовало 69,81% избирателей.

Она добавила, что досрочно в труднодоступных местностях и за рубежом проголосовало 181 тыс. человек.

По словам Памфиловой, у ЦИК по закону есть 10 дней на подведение окончательных итогов выборов. Только тогда и будет известна окончательная явка.

Россияне голосовали активнее, чем на прошлых президентских выборах 2012 года. Тогда явка составила 65,34%. На выборах 2008 года проголосовало 69,81% избирателей.