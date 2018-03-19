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После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%

Политика
19 марта, 10:43 дата обновления: 19 марта, 10:56 UTC+3

В ЦИК РФ также предварительно сообщили, что явка избирателей составила 67,46%, или 73,36 млн человек

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.

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За Путина в абсолютных показателях проголосовали, согласно последним данным, более 56,206 млн человек. За Грудинина отдали свои голоса свыше 8,6 млн, за Жириновского - порядка 4,15 млн избирателей.

Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За нее проголосовали более 1,22 млн человек.

За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов. За каждого из них свои голоса отдали менее 1 млн человек.

При этом явка избирателей на выборах президента России, которые прошли 18 марта, составила, по предварительным данным, 67,74%. "Предварительно, явка избирателей составила 67,46%, или 73,36 млн человек", - объявила в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Россияне голосовали активнее, чем на прошлых президентских выборах 2012 года. Тогда явка составила 65,34%. На выборах 2008 года проголосовало 69,81% избирателей.

Она добавила, что досрочно в труднодоступных местностях и за рубежом проголосовало 181 тыс. человек.

По словам Памфиловой, у ЦИК по закону есть 10 дней на подведение окончательных итогов выборов. Только тогда и будет известна окончательная явка.

Россияне голосовали активнее, чем на прошлых президентских выборах 2012 года. Тогда явка составила 65,34%. На выборах 2008 года проголосовало 69,81% избирателей.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018
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