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До 90% прикрепившихся к Москве мобильных избирателей проголосовали на выборах президента

Политика
19 марта, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Всего проголосовало около 300 тыс. немосквичей

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 300 тыс. приезжих проголосовали в Москве на выборах президента России, воспользовавшись возможностью прикрепиться к избирательным участкам в столице. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Явку удалось повысить за счет "Мобильного избирателя" - более 300 тыс. немосквичей проголосовали в Москве, раньше они фактически не имели такой возможности. Мы посмотрели по Москве, это от 80 до 90% людей, которые воспользовались этим механизмом", - сказал Горбунов.

"Мобильный избиратель" - это механизм, применяющийся на выборах в России и позволяющий проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке по стране, а не только по месту постоянной или временной регистрации. Механизм голосования "Мобильный избиратель" заменяет открепительные удостоверения.

Выборы президента России прошли 18 марта, в них приняли участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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