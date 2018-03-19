В ОП поступило более 1,7 тыс. сообщений о возможных нарушениях на выборах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 1,7 тысячи сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства поступили на горячую линию ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами президента. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель руководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"1723 сообщения о нарушениях и псевдонарушениях поступило на горячую линию ОП РФ", - сказал он.

По его словам, подавляющее число сообщений не подтвердились в режиме онлайн. "Мы прямо из ситуационного центра связывались... с нашим человеком на участке и выясняли, что происходит", - уточнил он.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев отметил, что выборы президента РФ прошли "чрезвычайно чисто, особенно сравнивая с тем, что было в 90-е". "Система наблюдателей сработала, и несомненно, она повлияла на качество выборов. Мы будем проводить анализ, но предварительная наша оценка и оценка ЦИК говорит о том, что решение о направлении наблюдателей от палат было правильным", - сказал Фадеев.

В минувшем году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие ОП РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. В частности, ОП РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию страны, а региональные палаты - в любую комиссию на территории соответствующего субъекта. Решение о назначении принимает совет палаты или ее руководитель.

Выборы главы государства прошли в России в минувшее воскресенье. По последним данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин набирает 76,66% голосов, а явка составила 67,74%.