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В ОП поступило более 1,7 тыс. сообщений о возможных нарушениях на выборах

Политика
19 марта, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Заместитель руководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев подчеркнул, что подавляющее число сообщений не подтвердились в режиме онлайн

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 1,7 тысячи сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства поступили на горячую линию ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами президента. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель руководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"1723 сообщения о нарушениях и псевдонарушениях поступило на горячую линию ОП РФ", - сказал он.

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По его словам, подавляющее число сообщений не подтвердились в режиме онлайн. "Мы прямо из ситуационного центра связывались... с нашим человеком на участке и выясняли, что происходит", - уточнил он.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев отметил, что выборы президента РФ прошли "чрезвычайно чисто, особенно сравнивая с тем, что было в 90-е". "Система наблюдателей сработала, и несомненно, она повлияла на качество выборов. Мы будем проводить анализ, но предварительная наша оценка и оценка ЦИК говорит о том, что решение о направлении наблюдателей от палат было правильным", - сказал Фадеев.

В минувшем году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие ОП РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. В частности, ОП РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию страны, а региональные палаты - в любую комиссию на территории соответствующего субъекта. Решение о назначении принимает совет палаты или ее руководитель.

Выборы главы государства прошли в России в минувшее воскресенье. По последним данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин набирает 76,66% голосов, а явка составила 67,74%.

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