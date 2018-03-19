Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памфилова считает, что давление со стороны Запада помогло консолидации народа России

Политика
19 марта, 11:09 дата обновления: 19 марта, 11:45 UTC+3

Глава ЦИК также объясняет высокую явку на выборах беспрецедентной информационной кампанией

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила некоторых лидеров западного мира, которые, по ее словам, "внесли лепту" в консолидацию народа России в трудную минуту.

Смотрите также

Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн

"Наш народ всегда объединяется в трудную минуту, поэтому большое спасибо некоторым лидерам - не буду их называть - западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту, чтобы содействовать консолидации нашего народа", - подчеркнула глава ЦИК на подведении итогов состоявшихся в воскресенье президентских выборов. "Они должны знать: мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление", - добавила она.

По убеждению Памфиловой, "самое главное - это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь развития страны на следующие шесть лет". "Конечно, всегда люди властью недовольны, критикуют власть, но это ощущение консолидации - что мы сами справимся со своими проблемами - это самое главное, что я почувствовала, общаясь с нашими избирателями", - заключила она.

Глава ЦИК объясняет высокую явку выборах беспрецедентной информационной кампанией. "Здесь много факторов. <...> Оценивая работу ЦИК, это была беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до каждого была доведена максимальная и полноценная информация, чтобы люди могли думать и выбирать", - сказала Памфилова в понедельник в ходе подведения предварительных результатов голосования.

Кроме того, по ее словам, сыграло роль внедрение так называемого механизма мобильного избирателя, благодаря которому на избирательные участки пришли дополнительно несколько миллионов человек.

Смотрите также

Результаты победителей на выборах президента России с 1991 года. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
2
Спектакль с Федором Добронравовым под Калининградом отменили из-за госпитализации актера
3
После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%
4
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
5
Волгоградская область перейдет на местное время
6
Польша рассматривает разные варианты санкций против РФ, включая высылку дипломатов
7
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов