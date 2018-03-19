Памфилова считает, что давление со стороны Запада помогло консолидации народа России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила некоторых лидеров западного мира, которые, по ее словам, "внесли лепту" в консолидацию народа России в трудную минуту.

"Наш народ всегда объединяется в трудную минуту, поэтому большое спасибо некоторым лидерам - не буду их называть - западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту, чтобы содействовать консолидации нашего народа", - подчеркнула глава ЦИК на подведении итогов состоявшихся в воскресенье президентских выборов. "Они должны знать: мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление", - добавила она.

По убеждению Памфиловой, "самое главное - это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь развития страны на следующие шесть лет". "Конечно, всегда люди властью недовольны, критикуют власть, но это ощущение консолидации - что мы сами справимся со своими проблемами - это самое главное, что я почувствовала, общаясь с нашими избирателями", - заключила она.

Глава ЦИК объясняет высокую явку выборах беспрецедентной информационной кампанией. "Здесь много факторов. <...> Оценивая работу ЦИК, это была беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до каждого была доведена максимальная и полноценная информация, чтобы люди могли думать и выбирать", - сказала Памфилова в понедельник в ходе подведения предварительных результатов голосования.

Кроме того, по ее словам, сыграло роль внедрение так называемого механизма мобильного избирателя, благодаря которому на избирательные участки пришли дополнительно несколько миллионов человек.