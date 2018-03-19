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В Москве на выборах смогли проголосовать 6,5 тыс. заключенных СИЗО

Политика
19 марта, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Около 440 граждан под домашним арестом также приняли участие в голосовании

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. заключенных в московских следственных изоляторах смогли проголосовать на прошедших в РФ выборах президента. Об этом сообщили в пресс- службе УФСИН по Москве.

Кроме того, участие в выборах смогли принять и свыше 440 человек, содержащихся под домашним арестом, они смогли посетить избирательные участки. "Из 10,5 тыс. человек, содержащихся в семи следственных изоляторах, обладали правом голоса чуть более 6,5 тыс. человек, - сообщили в УФСИН. - В каждом подразделении была создана участковая избирательная комиссия, состоящая как из сотрудников, так и представителей гражданских структур".

Ход голосования в СИЗО контролировали наблюдатели от различных политических партий, доверенные лица кандидатов и представители Общественной палаты Москвы. Основная часть наблюдателей пришла в учреждения задолго до открытия избирательных участков и присутствовала до окончания подсчета голосов. "Серьезных замечаний с их стороны по вопросам организации голосования не поступало",- отметили в УФСИН.

В день выборов СИЗО Москвы посетили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека во главе с его председателем Михаилом Федотовым, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и столичный омбудсмен Татьяна Потяева, присутствовали также представители многочисленных федеральных и региональных СМИ.

В СИЗО смогли проголосовать и дежурившие в этот день сотрудники УФСИН. На прошлых выборах президента в 2012 году правом голоса обладали 4,8 тыс. человек, находящихся в СИЗО.

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