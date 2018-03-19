Международные наблюдатели признали законность состоявшихся в Крыму президентских выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Первые президентские выборы в Крыму и Севастополе прошли на законных основаниях и без видимых нарушений. Об этом в понедельник журналистам на пресс-конференции в Симферополе рассказали международные наблюдатели.

По данным избиркома, 18 марта в регионе работали 43 международных наблюдателя из 20 стран, в том числе из США, Великобритании, Украины, Франции, Италии и других стран.

"Выборы были прозрачными… Были организованы на высоком уровне, нарушений я не заметил", - сказал наблюдатель из Германии, глава фракции Левой партии в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер.

Наблюдатель из Швеции Ульф Гренлунд, посетивший в воскресенье избирательные участки, также отметил соблюдение законов организаторами выборов. "Нормально, спокойно [прошли выборы], не видели реальных проблем. Все более и менее нормально", - сказал он.

На выборы как на праздник

Ульф Гренлунд также отметил, что на участках было многолюдно с самого утра. "Большой сюрприз - много людей в восемь утра. <...> Удивлен очередям на участке так рано утром", - сказал он, добавив, что люди приходили на выборы, как на праздник. "Народ чувствовал [выборы], как праздник", - сказал наблюдатель.

Маурер также отметил большое количество желающих проголосовать на избирательных участках. "На Западе я не видел, чтобы люди стояли в очередях, особенно утром… Это были очень прозрачные, открытые выборы. Люди приходили семьями, с детьми", - сказал наблюдатель из Германии.

По словам Маурера, немецкая пресса уже пишет, что выборы в Крыму прошли при низкой явке, но это не соответствует действительности, и наблюдатели лично могли убедиться в этом. "Мне стыдно за коллег, [немецких журналистов], они написали, что только 30% пришли на выборы. Это неправда. Мы увидели другое, явка была высокая, мы это только можем подтвердить", - сказал Маурер.

Наблюдателям не мешали

Иностранные гости Крыма также заверили, что работе международных наблюдателей в регионе никто не препятствовал, в этом плане законы также соблюдались.

"Все прошло без ограничений ..., не увидел вмешательств в деятельность международных наблюдателей… Наблюдение прошло в рамках правил, были соблюдены все международные нормы и правила", - рассказал международный наблюдатель Италии Марко Марсили.

Его слова подтвердил и наблюдатель из Испании Диего Гульен. "Мы довольны, была предоставлена возможность побывать во всех участках, ограничений [для наблюдателей] не было", - сказал он.

Первые выборы президента РФ в Крыму

Выборы президента России в Крыму проходили впервые. Явка превысила 71%.

По предварительным данным, при обработке около 100% бюллетеней большинство крымских избирателей - 92,15 % - поддерживают действующего главу государства Владимира Путина, за ним идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,2% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 1,81%. Четвертую позицию занимает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,64%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.