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Более 400 тыс. россиян проголосовали на выборах президента за границей

Политика
19 марта, 11:30 дата обновления: 19 марта, 12:08 UTC+3

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев считает, что такой показатель говорит о "неимоверной активности" избирателей

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 400 тыс. россиян проголосовали на выборах президента РФ за границей. Об этом сообщил в понедельник журналистам зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

"Общее количество граждан, проголосовавших за рубежом, по всей видимости, будет более 400 тыс.человек, что в принципе является тоже проявлением такой неимоверной активности", - сказал он.

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"Рекорд - не рекорд, но те кадры, которые мы видели, эти огромные очереди от Австрии до Нью-Йорка, этот удивительный энтузиазм. Есть нечто, что сплачивает людей. Уж там-то точно нельзя сказать, что кто-то кого-то пытался принудить к голосованию или использовать административный ресурс", - прокомментировала явку на зарубежных участках председатель ЦИК Элла Памфилова.

Как сообщалось ранее, для голосования россиян за границей был образован 401 избирательный участков в 145 странах.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. 

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