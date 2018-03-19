Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК РФ проводит проверку по двум фактам нарушений на выборах в Москве

Политика
19 марта, 12:15 UTC+3

Отмечается, что нарушения незначительные и не содержат признаков преступлений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следователи столичного управления Следственного комитета РФ проводят проверку по двум фактам нарушений на выборах президента России. Они незначительные, признаков преступлений в них не усматривается, сообщил ТАСС руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов.

"Вчера [18 марта] было зафиксировано два незначительных нарушения, по ним проводится проверка. Но так как в них нет признаков состава преступлений, уголовные дела возбуждаться не будут", - сказал он. В частности, одно из них связано с тем, что пожилая женщина попросила бюллетень для своего парализованного мужа, который ей в итоге дали.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что на момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ, состоявшихся накануне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
2
Польша рассматривает разные варианты санкций против РФ, включая высылку дипломатов
3
После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%
4
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
5
Волгоградская область перейдет на местное время
6
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
7
Спектакль с Федором Добронравовым под Калининградом отменили из-за госпитализации актера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов