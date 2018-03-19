СК РФ проводит проверку по двум фактам нарушений на выборах в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следователи столичного управления Следственного комитета РФ проводят проверку по двум фактам нарушений на выборах президента России. Они незначительные, признаков преступлений в них не усматривается, сообщил ТАСС руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов.

"Вчера [18 марта] было зафиксировано два незначительных нарушения, по ним проводится проверка. Но так как в них нет признаков состава преступлений, уголовные дела возбуждаться не будут", - сказал он. В частности, одно из них связано с тем, что пожилая женщина попросила бюллетень для своего парализованного мужа, который ей в итоге дали.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что на момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ, состоявшихся накануне.