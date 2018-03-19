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Памфилова заявила, что серьезных жалоб на нарушения в ходе дня голосования нет

Политика
19 марта, 12:15 дата обновления: 19 марта, 12:17 UTC+3 МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Центризбирком будет жестко реагировать в случае выявления нарушений, подчеркнула глава ведомства

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ не получил жалоб на серьезные нарушения в ходе выборов президента 18 марта. Об этом заявила в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время подведения предварительных итогов голосования.

"Таких жалоб серьезных не зафиксировано пока. Поэтому мы берем тайм-аут, чтобы сейчас все, в том числе кандидаты, партии, их представляющие, могли внимательно посмотреть, подать нам официальные жалобы, если у них на это есть основания, и мы до подведения итогов голосования самым внимательным образом их рассмотрим", - сказала она.

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Памфилова проинформировала, что "по сравнению с 2012 годом (когда проходили предыдущие выборы президента РФ - прим. ТАСС), даже если посмотреть на так называемую карту нарушений, то их по крайней мере в два раза было меньше, сообщений о возможных нарушений".

Глава ЦИК подчеркнула, что Центризбирком будет жестко реагировать в случае выявления нарушений.

"До 20:00 мы с вами видели практически в прямом эфире, как реально менялась явка, все это было перед глазами всех желающих", - сказала Памфилова. "А с 20:00 включились камеры видеонаблюдения территориальных избирательных комиссий, - напомнила она. - Протоколы, которые были зафиксированы под камеры участковой комиссией, наблюдателями, в том же виде поступали в территориальные комиссии, тоже фиксировались на камеры, потому что во всех 2770 с лишним комиссиях это видеонаблюдение было тоже в онлайн-режиме".

"Как тут можно было нахимичить? - задалась вопросом Памфилова. "Я в данном случае вообще исключаю эту возможность, поэтому все инсинуации сразу отвергаю", - подчеркнула она.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.

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Памфилова, Элла Александровна
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