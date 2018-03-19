Совфед готовит заявление по недопуску граждан РФ на участки для голосования на Украине

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совет Федерации готовит заявление в связи с ситуацией на Украине, связанной с недопуском граждан РФ на участки для голосования на выборах президента России. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Поскольку ситуация развернулась только вчера, мы сейчас готовим соответствующий текст", - сказал Косачев.

Он добавил, что заявление Совфеда готовится в связи с ситуацией, которая сложилась на Украине - "в связи с препятствованием властями Украины гражданам РФ, которые на территории этой страны были готовы проголосовать, реализовать это свое конституционное право".

Украинские националисты 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России в стране. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что режим охраны "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования". В воскресенье голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано и силовиками, и националистами, на участки пропускали исключительно дипломатов. Российские граждане на Украине не получили возможность отдать свои голоса.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что по парламентской линии готовятся обращения в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и другие международные организации.