Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совфед готовит заявление по недопуску граждан РФ на участки для голосования на Украине

Политика
19 марта, 12:19 дата обновления: 19 марта, 12:29 UTC+3

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о подготовке обращения в ПА ОБСЕ и другие международные организации в связи с ситуацией с выборами президента РФ на Украине

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совет Федерации готовит заявление в связи с ситуацией на Украине, связанной с недопуском граждан РФ на участки для голосования на выборах президента России. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Поскольку ситуация развернулась только вчера, мы сейчас готовим соответствующий текст", - сказал Косачев.

Смотрите также

Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн

Он добавил, что заявление Совфеда готовится в связи с ситуацией, которая сложилась на Украине - "в связи с препятствованием властями Украины гражданам РФ, которые на территории этой страны были готовы проголосовать, реализовать это свое конституционное право".

Украинские националисты 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России в стране. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что режим охраны "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования". В воскресенье голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано и силовиками, и националистами, на участки пропускали исключительно дипломатов. Российские граждане на Украине не получили возможность отдать свои голоса.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что по парламентской линии готовятся обращения в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и другие международные организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия Украина
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
2
Польша рассматривает разные варианты санкций против РФ, включая высылку дипломатов
3
После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%
4
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
5
Волгоградская область перейдет на местное время
6
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
7
Спектакль с Федором Добронравовым под Калининградом отменили из-за госпитализации актера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов