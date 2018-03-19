Глава КЦМСК: победа Путина в КЧР - надежда на стабильное развитие России

ЧЕРКЕССК, 19 марта. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии, в большинстве своем поддержав на выборах Владимира Путина, сделали выбор за стабильную и сильную страну, считает председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев.

"Многонациональный народ Карачаево-Черкесии, как жители других регионов России, в большинстве проголосовав за действующего президента страны Владимира Путина, проявил дальновидность и мудрость, отдав свои голоса за стабильность, надежность, сильное государство и целостность страны", - сказал ТАСС Бердиев.

Муфтий отметил, что события последних лет, такие, как экономические санкции, и другие попытки оказать на Россию давление, объединили большую часть российского общества. "Предварительные итоги выборов красноречиво говорят об единстве большинства россиян, о том, что люди поддерживают нынешний курс развития страны - отстаивание интересов государства на мировой арене, сокращения зависимости от импортных поставок, улучшение жизни населения", - добавил собеседник агентства.

По предварительным данным избиркома Карачаево-Черкесии, за Владимира Путина проголосовали более 223,5 тыс. жителей республики или 87,69% избирателей, на втором месте Павел Грудинин (КПРФ) с 6,93%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Максим Сурайкин ("Коммунисты России") набрали 2,82% и 1% голосов избирателей соответственно. У Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") 0,44% голосов, у Григория Явлинского ("Яблоко") 0,29%, Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз") 0,27% и Бориса Титова (Партия роста) 0,18%.

Явка избирателей в регионе составила более 87%.